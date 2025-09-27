All’Europa serve una strategia per la sovranità tecnologica Zennaro spiega perché

Formiche.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La geopolitica contemporanea si sta ridefinendo attorno a nuovi assi di potere che trascendono i tradizionali equilibri militari e territoriali. Se durante la Guerra Fredda la competizione tra superpotenze si misurava attraverso arsenali nucleari e conquiste spaziali, oggi il campo di battaglia si è spostato verso domini più sottili ma altrettanto decisivi: l’intelligenza artificiale, la robotica e il controllo dei dati. In questa nuova configurazione mondiale, l’Europa deve accelerare i propri sforzi per non trovarsi in una posizione di pericolosa marginalizzazione, nonostante possieda ancora alcuni degli asset più preziosi per competere nell’era digitale. 🔗 Leggi su Formiche.net

all8217europa serve una strategia per la sovranit224 tecnologica zennaro spiega perch233

© Formiche.net - All’Europa serve una strategia per la sovranità tecnologica. Zennaro spiega perché

In questa notizia si parla di: europa - serve

Minniti: “Serve una difesa autonoma. Il tempo sta scadendo per l’Europa”

“Il lavoro è sparito dalle priorità dei giovani. Riscopriamo la fatica e l’artigianato”, Valditara punta sull’istruzione tecnica: “In Europa il 70% sceglie i professionali, in Italia serve un cambio di cultura”

Aumentare le capacità di difesa serve all’Europa intera. L’analisi del gen. Del Casale

Salerno, crescono i flussi turistici dall'estero: «Serve una strategia mirata» - Se pure si è osservato un rallentamento della domanda interna per via del calo del potere d’acquisto delle famiglie, l’estate 2025 consegna un quadro del turismo in parte mutato: meno vacanzieri da ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: All8217europa Serve Strategia Sovranit224