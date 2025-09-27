All’Europa serve una strategia per la sovranità tecnologica Zennaro spiega perché
La geopolitica contemporanea si sta ridefinendo attorno a nuovi assi di potere che trascendono i tradizionali equilibri militari e territoriali. Se durante la Guerra Fredda la competizione tra superpotenze si misurava attraverso arsenali nucleari e conquiste spaziali, oggi il campo di battaglia si è spostato verso domini più sottili ma altrettanto decisivi: l’intelligenza artificiale, la robotica e il controllo dei dati. In questa nuova configurazione mondiale, l’Europa deve accelerare i propri sforzi per non trovarsi in una posizione di pericolosa marginalizzazione, nonostante possieda ancora alcuni degli asset più preziosi per competere nell’era digitale. 🔗 Leggi su Formiche.net
