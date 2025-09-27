Allerta meteo sull' Italia arriva l' uragano Gabrielle | maltempo nel fine settimana poi la neve anche a quote insolite e il freddo Le previsioni
Freddo e maltempo sull'Italia. Temporali in arrivo già il 27 settembre 2025 sulla Sicilia e in estensione nel corso della mattina sulla Calabria, specie sui settori. 🔗 Leggi su Leggo.it
Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo
Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati
Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
? ALLERTA METEO GIALLA TEMPORALI ? Validità: da oggi, mercoledì 24, fino a domani giovedì 25 settembre 2025. Oggi, 24 settembre piogge sparse e temporali, soprattutto nel pomeriggio. Domani, 25 settembre, instabilità attenuata con precipit
Meteo, allerta maltempo in diverse regioni d'Italia. VIDEO - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire dalla
Maltempo, allerta arancione in Lombardia oggi: piogge e temporali al Sud - Dopo una breve pausa, caratterizzata da una fase più asciutta e localmente anche soleggiata, torna un peggioramento del meteo nel weekend.