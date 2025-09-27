Allerta meteo oggi 27 settembre | arancione in Lombardia gialla in 6 regioni
La Protezione Civile segnala rovesci e temporali con colpi di vento e grandinate soprattutto al Sud. Ecco le zone interessate e cosa fare per mettersi al sicuro. Per oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato allerta arancione (criticità moderata) su un settore della Lombardia e allerta gialla (criticità ordinaria) in Emilia?Romagna, Sicilia, parte della . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: allerta - meteo
Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo
Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati
Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
Per la giornata di domani 27 settembre 2025 ALLERTA METEO GIALLA per temporali. Per la giornata di sabato 27 settembre sono previste condizioni di spiccata instabilità con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni a - facebook.com Vai su Facebook
Allerta meteo oggi, 27 settembre 2025/ Arancione per Lombardia, gialla per altre 5 regioni: il bollettino - Un'altra giornata di allerta meteo quella di oggi, sabato 27 settembre 2025: scopriamo le previsioni meteo per le prossime ore, i dettagli ... ilsussidiario.net scrive
Maltempo senza tregua, nuova allerta meteo: le previsioni del weekend del 27-28 settembre 2025 - Dopo una settimana caratterizzata da piogge e temporali, specialmente al Nord, anche questo weekend sarà caratterizzato da tempo instabile, soprattutto nel corso della giornata di sabato. Scrive notizie.it