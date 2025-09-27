Allerta meteo il 28 settembre in Puglia Abruzzo e Molise | temporali e rischio allagamenti le previsioni

Allerta meteo gialla in Abruzzo, Molise e Puglia per piogge e temporali. Due perturbazioni porteranno clima autunnale e rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Allerta meteo il 28 settembre in Puglia, Abruzzo e Molise: temporali e rischio allagamenti, le previsioni

Per la giornata di domani 27 settembre 2025 ALLERTA METEO GIALLA per temporali. Per la giornata di sabato 27 settembre sono previste condizioni di spiccata instabilità con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni a

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 28 settembre 2025: le regioni a rischio - Per domani, domenica 28 settembre, la Protezione Civile ha diramato allerta meteo gialla su Puglia, Abruzzo e Molise per temporali e rischio idrogeologico ... fanpage.it scrive

Maltempo senza tregua, nuova allerta meteo: le previsioni del weekend del 27-28 settembre 2025 - Dopo una settimana caratterizzata da piogge e temporali, specialmente al Nord, anche questo weekend sarà caratterizzato da tempo instabile, soprattutto nel corso della giornata di sabato. Si legge su notizie.it