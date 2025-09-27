Allerta meteo gialla per temporali il 28 settembre 2025 | le regioni coinvolte

ABBONATI A DAYITALIANEWS Avviso della Protezione Civile. Domani, domenica 28 settembre 2025, la Protezione Civile ha emanato un’ allerta meteo gialla per rischio temporali e criticità idrogeologica. Le regioni interessate sono Puglia, Abruzzo e Molise, dove il passaggio di due perturbazioni manterrà il tempo instabile. Una perturbazione di origine atlantica continuerà a colpire le zone adriatiche con piogge e rovesci, mentre una seconda, proveniente dal Nord Africa, porterà residui fenomeni al Sud. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali o leggermente sotto. Evoluzione meteo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

