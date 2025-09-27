Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha tenuto la conferenza stampa in vista del match di domani sera contro il Napoli, ore 20:45. La conferenza di Allegri. Il Milan è pronto ad affrontare il Napoli? «Credo che il Napoli sia ancora la favorita per lo scudetto, Conte è bravissimo nella gestione della squadra. Dovremo essere molto bravi, perché numeri alla mano il Napoli ha ottimi numeri. E il Milan in casa a settembre contro di loro ha sempre perso. Speriamo di rovesciare questi numeri. Il Napoli ha anche grandi giocatori, sarà una bella partita.» Come si può definire il primo big match della stagione? «Sarà una bella partita, un test importante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Allegri: «Spero di vincere tante partite 1-0. L'obiettivo è il risultato. Io evoluto? Poi domani perdiamo e non mi sono evoluto più»