Allegri carica i proprio giocatori! Il tecnico sprona i rossoneri verso il big match con il Napoli e spiega come affrontare la squadra campione d’Italia. Alla vigilia del big match di San Siro contro il Napoli, valido per la quinta giornata di Serie A, Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa i temi della sfida. L’allenatore del Milan, tornato in rossonero nell’estate 2025, ha riconosciuto la forza della squadra di Antonio Conte, sottolineando al contempo la necessità di una prestazione di grande livello per sovvertire i pronostici. L’ANALISI SUL NAPOLI – «Domani affrontiamo la squadra che meritatamente ha vinto lo Scudetto, che ha fatto un mercato importante e che quest’anno è la favorita. 🔗 Leggi su Internews24.com

Allegri presenta Milan Napoli: «Conte bravissimo, ma dobbiamo rovesciare i numeri»