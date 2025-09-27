Allegri presenta Milan Napoli | Conte bravissimo ma dobbiamo rovesciare i numeri
Allegri carica i proprio giocatori! Il tecnico sprona i rossoneri verso il big match con il Napoli e spiega come affrontare la squadra campione d’Italia. Alla vigilia del big match di San Siro contro il Napoli, valido per la quinta giornata di Serie A, Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa i temi della sfida. L’allenatore del Milan, tornato in rossonero nell’estate 2025, ha riconosciuto la forza della squadra di Antonio Conte, sottolineando al contempo la necessità di una prestazione di grande livello per sovvertire i pronostici. L’ANALISI SUL NAPOLI – «Domani affrontiamo la squadra che meritatamente ha vinto lo Scudetto, che ha fatto un mercato importante e che quest’anno è la favorita. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: allegri - presenta
Milan, Allegri si presenta: “Bisogna tornare in Champions”
Allegri si presenta al Milan e parla di ‘blocco unico’ con la società: una frecciata per la sua ‘ultima’ Juve
Milan, Allegri si presenta: "Rosa ottima, primo obiettivo la Champions. Vlahovic? Ragazzo splendido..."
#MilanNapoli #milan #SempreMilan #SerieA #Allegri presenta i temi della sfida contro #Conte: segui con noi LIVE le sue parole in conferenza stampa - X Vai su X
Niente da fare per Rafa, sarà assente anche in Coppa Italia Allegri presenta la sfida contro il Lecce in una conferenza atipica, leggete le parole del mister nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
Allegri prima di Milan Napoli: "Loro favoriti per lo Scudetto, Modric una roba che non esiste più, Rabiot ha alzato il livello" - Napoli nella conferenza della vigilia: "Loro favoriti per lo Scudetto. msn.com scrive
Milan-Napoli, Allegri presenta il match: segui la conferenza LIVE - Mister Massimiliano Allegri parla alla vigilia del big match contro il Napoli: il tecnico rossonero carica la squadra. Da spaziomilan.it