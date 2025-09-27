Allegri | Leao è recuperato Napoli favorito per lo scudetto sarà bellissimo affrontarlo
Il tecnico alla vigilia del big match: "Sarà un altro test per fare un passettino in avanti. Rafa non ha grande autonomia ma ci sarà". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: allegri - leao
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Retroscena Leao: si allena in Sardegna per Allegri (con un ex compagno di Max)
Milan, inizia l’era Allegri 2.0: si riparte da Leao e Maignan
#milan #MilanNapoli, #Allegri sorride: #Leao in gruppo anche oggi. Pienamente recuperato #SempreMilan - X Vai su X
@fanpiùattivi #MilanNapoli probabili formazioni: cambia qualcosa con il ritorno di #Leao? #Allegri pensa a ... #SempreMilan #milan #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Allegri: "Il Napoli resta la favorita per lo scudetto. Leao è recuperato" - Massimiliano Allegri parla alla vigilia di una sfida importante che sarà il termometro delle ambizioni del Milan in questa stagione. Segnala msn.com
Milanello, buone notizie: Rafa Leao recuperato per Milan-Napoli - it che come da programma e anticipazione Rafael Leao è tornato ad allenarsi ieri in gruppo. Secondo milannews.it