Allegri | Leao è recuperato Napoli favorito per lo scudetto sarà bellissimo affrontarlo

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico alla vigilia del big match: "Sarà un altro test per fare un passettino in avanti. Rafa non ha grande autonomia ma ci sarà". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

