Allegri ha fatto ricredere i suoi detrattori Conte era considerato integralista | Milan-Napoli oltre i luoghi comuni
Domani sera, la sfida di campionato tra Milan e Napoli sarà anche quella tra i due allenatori Max Allegri e Antonio Conte. Milan-Napoli oltre i luoghi comuni, è anche la sfida tra Allegri e Conte. Sportmediaset scrive un’analisi tattica del lavoro di entrambi i tecnici: Milan-Napoli significa già tanto, anche alla quinta giornata. Il luogo comune viene spazzato via in pochi secondi nel calcio moderno. Allegri ha fatto ricredere anche i suoi detrattori di lungo corso che non hanno cambiato idea ma, molto semplicemente, hanno visto e sottolineato il lavoro fatto finora da Max e il suo staff allargato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: allegri - ricredere
Allegri ha fatto ricredere i suoi detrattori, Conte era considerato integralista: Milan-Napoli oltre i luoghi comuni Il focus tattico di Sportmediaset sul match di domani sera. I rossoneri ora si fondano sulla legge della tenuta difensiva; gli azzurri non rinunciano ai q - facebook.com Vai su Facebook
Allegri ha fatto ricredere i suoi detrattori, Conte era considerato integralista: Milan-Napoli oltre i luoghi comuni - I rossoneri ora si fondano sulla legge della tenuta difensiva; gli azzurri non rinunciano ai quattro centrocampisti. Secondo ilnapolista.it
Allegri risponde con saggezza a Conte: "Non so se abbiamo la rosa più forte. Ma quello che pensano gli altri non m'interessa più di tanto" - Mister Massimiliano Allegri ha parlato parola dalla sala stampa di Milanello per presentare in conferenza la sfida di domani sera contro il Napoli. Si legge su milannews.it