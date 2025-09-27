Allegri ha fatto ricredere i suoi detrattori Conte era considerato integralista | Milan-Napoli oltre i luoghi comuni

Domani sera, la sfida di campionato tra Milan e Napoli sarà anche quella tra i due allenatori Max Allegri e Antonio Conte. Milan-Napoli oltre i luoghi comuni, è anche la sfida tra Allegri e Conte. Sportmediaset scrive un’analisi tattica del lavoro di entrambi i tecnici: Milan-Napoli significa già tanto, anche alla quinta giornata. Il luogo comune viene spazzato via in pochi secondi nel calcio moderno. Allegri ha fatto ricredere anche i suoi detrattori di lungo corso che non hanno cambiato idea ma, molto semplicemente, hanno visto e sottolineato il lavoro fatto finora da Max e il suo staff allargato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

