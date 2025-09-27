Allegri | Cambi determinanti in stagione Per domani ho abbastanza dubbi

L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri fa il punto su Milan-Napoli: torna Leao e ci sono tanti dubbi per la formazione da schierare domani sera a San Siro.

allegri cambi determinanti stagioneAllegri: «Spero di vincere tante partite 1-0. Io evoluto? Poi domani perdiamo e non mi sono evoluto più» - Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha tenuto la conferenza stampa in vista del match di domani sera contro il Napoli. Segnala ilnapolista.it

allegri cambi determinanti stagioneAllegri: "Il Napoli rimane la favorita. Leao è recuperato" - A breve mister Allegri prenderà parola dalla sala stampa di Milanello per presentare in conferenza la sfida di domani sera contro il Napoli. Si legge su msn.com

