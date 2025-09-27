A poco più di due mesi dalla fine del sogno Scudetto, la Germani Brescia torna protagonista in Supercoppa Frecciarossa. Oggi, alle 18 all’Unipol Forum di Assago, affronta la Dolomiti Energia Trento nella prima semifinale. Per il club lombardo è la terza partecipazione alla fase finale della competizione: nel 2018 fu eliminata da Milano in semifinale (81-59), mentre nel 2023, dopo aver battuto Tortona (86-63), cedette nettamente in finale alla Virtus Bologna (97-60). Per Brescia si apre un nuovo ciclo con Matteo Cotelli (nella foto) in panchina. "Questa partita è importante non solo perché c’è un trofeo in palio, ma perché rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo – ha spiegato il coach –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Alle 18. Brescia-Trento l’altra semifinale in programma. Coach Cotelli: "Grande occasione per esordire»