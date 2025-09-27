Alle 18 Brescia-Trento l’altra semifinale in programma Coach Cotelli | Grande occasione per esordire

Sport.quotidiano.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A poco più di due mesi dalla fine del sogno Scudetto, la Germani Brescia torna protagonista in Supercoppa Frecciarossa. Oggi, alle 18 all’Unipol Forum di Assago, affronta la Dolomiti Energia Trento nella prima semifinale. Per il club lombardo è la terza partecipazione alla fase finale della competizione: nel 2018 fu eliminata da Milano in semifinale (81-59), mentre nel 2023, dopo aver battuto Tortona (86-63), cedette nettamente in finale alla Virtus Bologna (97-60). Per Brescia si apre un nuovo ciclo con Matteo Cotelli (nella foto) in panchina. "Questa partita è importante non solo perché c’è un trofeo in palio, ma perché rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo – ha spiegato il coach –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

alle 18 brescia trento l8217altra semifinale in programma coach cotelli grande occasione per esordire

© Sport.quotidiano.net - Alle 18. Brescia-Trento l’altra semifinale in programma. Coach Cotelli: "Grande occasione per esordire»

In questa notizia si parla di: brescia - trento

Brescia, ladri sorpresi in casa tentano la fuga lanciandosi dal secondo piano: scene da film in via Trento

Serie C, Trento-Union Brescia 0-2. Maistrello e Cisco firmano la vittoria: gol e highlights

Successo a Trento: Maistrello e Cisco firmano lo 0-2. Festa Union Brescia. Ecco la prima vittoria

18 brescia trento l8217altraBrescia-Trento is the other scheduled semifinal at 18 p.m. Coach Cotelli: "A great opportunity to make my debut." - Just over two months after their Scudetto dream ended, Germani Brescia returns to the forefront of the Frecciarossa Super Cup. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: 18 Brescia Trento L8217altra