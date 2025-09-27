Alle 18 Brescia-Trento l’altra semifinale in programma Coach Cotelli | Grande occasione per esordire
A poco più di due mesi dalla fine del sogno Scudetto, la Germani Brescia torna protagonista in Supercoppa Frecciarossa. Oggi, alle 18 all’Unipol Forum di Assago, affronta la Dolomiti Energia Trento nella prima semifinale. Per il club lombardo è la terza partecipazione alla fase finale della competizione: nel 2018 fu eliminata da Milano in semifinale (81-59), mentre nel 2023, dopo aver battuto Tortona (86-63), cedette nettamente in finale alla Virtus Bologna (97-60). Per Brescia si apre un nuovo ciclo con Matteo Cotelli (nella foto) in panchina. "Questa partita è importante non solo perché c’è un trofeo in palio, ma perché rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo – ha spiegato il coach –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Brescia, ladri sorpresi in casa tentano la fuga lanciandosi dal secondo piano: scene da film in via Trento
Serie C, Trento-Union Brescia 0-2. Maistrello e Cisco firmano la vittoria: gol e highlights
Successo a Trento: Maistrello e Cisco firmano lo 0-2. Festa Union Brescia. Ecco la prima vittoria
