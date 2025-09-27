Allarme nel Mediterraneo sottomarino russo in avaria con 52 uomini a bordo
È emergenza nel Mediterraneo per il sottomarino russo Novorossiysk, colpito da un grave guasto ai sistemi interni. Secondo fonti vicine all’ambiente militare di Mosca, a bordo del battello si sarebbe verificata una perdita di carburante, con l’equipaggio impegnato a pomparlo in mare. Un’operazione ad altissimo rischio, perché i vapori potrebbero innescare un incendio o persino un’esplosione. Unità moderna ma senza base di supporto. Il Novorossiysk appartiene alla classe Kilo, sommergibili moderni lunghi 72 metri, noti per la loro silenziosità che li rende difficili da individuare anche dai sistemi di sorveglianza della Nato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
