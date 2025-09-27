Allarme droni in Danimarca avvistati sulla più grande base militare del Paese | Attacco ibrido

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo allarme droni in Danimarca: velivoli non identificati hanno sorvolato ieri la base militare di Karup e diversi aeroporti dello Jutland. È solo l'ultimo di una serie di avvistamenti che le autorità danesi hanno definito un "attacco ibrido" e che domenica ha portato alla chiusura degli aeroporti di Copenaghen e Oslo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: allarme - droni

Cresce l'allarme per la 18enne scomparsa: cabina di regia in prefettura. Ricerche anche con i droni e in mare

Ucraina, arrestato un parlamentare per corruzione: «Intascava tangenti sui droni». Allarme aereo a Kiev

Allarme droni nella notte a Kiev e nella regione di Sumy

allarme droni danimarca avvistatiAllarme droni in Danimarca, avvistati sulla più grande base militare del Paese: “Attacco ibrido” - Nuovo allarme droni in Danimarca: velivoli non identificati hanno sorvolato ieri la base militare di Karup e diversi aeroporti dello Jutland ... Riporta fanpage.it

allarme droni danimarca avvistatiDroni (non identificati) sulla più grande base militare della Danimarca. Allarme anche nel campus che ospita gli F-35 - I velivoli non sono stati ancora identificati, ma l'incidente è stato confermato dalla polizia danese e dalle forze ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Allarme Droni Danimarca Avvistati