Allarme droni in Danimarca avvistati sulla più grande base militare del Paese | Attacco ibrido
Nuovo allarme droni in Danimarca: velivoli non identificati hanno sorvolato ieri la base militare di Karup e diversi aeroporti dello Jutland. È solo l'ultimo di una serie di avvistamenti che le autorità danesi hanno definito un "attacco ibrido" e che domenica ha portato alla chiusura degli aeroporti di Copenaghen e Oslo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cresce l'allarme per la 18enne scomparsa: cabina di regia in prefettura. Ricerche anche con i droni e in mare
Ucraina, arrestato un parlamentare per corruzione: «Intascava tangenti sui droni». Allarme aereo a Kiev
Allarme droni nella notte a Kiev e nella regione di Sumy
