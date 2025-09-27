Allarme degrado in zona Alba | Serve agire i negozi chiudono
Degrado all’Alba. A chiedere un intervento per evitare un inverno caldo tra le vie della zona, è la presidente dell’ Associazione Alba, Antonella Semprini. "I commercianti della zona - spiega -, oltre alle difficoltà legate alla stagione estiva, si trovano da qualche tempo a dover affrontare anche un altro problema: la presenza costante di persone pericolose, note alle forze dell’ordine, che non si limitano a furti e spaccio, ma che, spesso sotto l’effetto dell’alcol e accompagnati da cani di grossa taglia, creano situazioni davvero preoccupanti". Presenze che i commercianti temono e vorrebbero togliere dalle vie della zona, ma c’è un altro elemento che finisce per ostacolare una riqualificazione dell’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: allarme - degrado
Villaricca, allarme a Torretta-Scalzapecora: il M5S denuncia degrado e insicurezza, presentato esposto al Comune
Allarme degrado: «Il cantiere della piscina continua a deteriorarsi»
Allarme sicurezza a Piazza Kennedy: Avellino si interroga sul degrado del parco cittadino
Centro storico di Salerno tra spaccio, degrado e abusivismo: il Comitato Salerno Mia lancia l’allarme e chiede interventi immediati per la sicurezza dei cittadini - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, Via Maqueda nel degrado. Allarme dal centro Sant’Elia: “Faticoso andare avanti” https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/09/20/news/palermo_via_maqueda_nel_degrado_allarme_dal_centro_sant_elia_faticoso_andare_avanti-424858628/?ref=t - X Vai su X
Allarme degrado in zona Alba: "Serve agire, i negozi chiudono" - A chiedere un intervento per evitare un inverno caldo tra le vie della zona, è la presidente dell’ Associazione Alba, Antonella Semprini. Come scrive msn.com
La zona Alba si risveglia: "Qui il degrado dilaga" - I portici e i percorsi coperti ai giardini dell’Alba sono diventati un luogo dove dormire la notte. ilrestodelcarlino.it scrive