Allarme degrado in zona Alba | Serve agire i negozi chiudono

Degrado all’Alba. A chiedere un intervento per evitare un inverno caldo tra le vie della zona, è la presidente dell’ Associazione Alba, Antonella Semprini. "I commercianti della zona - spiega -, oltre alle difficoltà legate alla stagione estiva, si trovano da qualche tempo a dover affrontare anche un altro problema: la presenza costante di persone pericolose, note alle forze dell’ordine, che non si limitano a furti e spaccio, ma che, spesso sotto l’effetto dell’alcol e accompagnati da cani di grossa taglia, creano situazioni davvero preoccupanti". Presenze che i commercianti temono e vorrebbero togliere dalle vie della zona, ma c’è un altro elemento che finisce per ostacolare una riqualificazione dell’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

