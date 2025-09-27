Allarme carcere | pochi agenti e troppi detenuti

Ilgiorno.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’avanguardia nel trattamento dei detenuti, virtuoso per i progetti avviati, ma in affanno. È la casa di reclusione di Bollate. A dirlo è Gennarino De Fazio (nella foto), segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, all’indomani di un sopralluogo con una delegazione di dirigenti nazionali e territoriali del sindacato, all’interno del carcere che si trova alle porte di Milano. "Indubbiamente la casa di reclusione di Milano Bollate rappresenta ancora un modello da imitare nel panorama delle carceri nazionali, sebbene nel corso del tempo per una serie di contingenze abbia subito un ridimensionamento rispetto alle ambizioni inziali - afferma De Fazio -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

allarme carcere pochi agenti e troppi detenuti

© Ilgiorno.it - Allarme carcere: pochi agenti e troppi detenuti

In questa notizia si parla di: allarme - carcere

Carcere di Foggia al collasso: sovraffollamento record e carenza di agenti, l’allarme del Sappe

Allarme suicidi in carcere, Forza Italia apre a ‘riforme’. Stop di Delmastro: “No a svuota-carceri”

Allarme carcere, 784 detenuti in 501 posti: report shock dei Radicali

allarme carcere pochi agentiUna strage, nell'indifferenza. Oltre 60 i detenuti suicidi in carcere - Il 30 giugno scorso l'ultimo accorato appello del capo dello Stato Sergio Mattarella. Si legge su huffingtonpost.it

allarme carcere pochi agentiTorre del Gallo, l’allarme degli agenti penitenziari «Situazione insostenibile» - Nel carcere di Torre del Gallo a Pavia i numeri fotografano meglio di qualsiasi parola il problema: i detenuti sono il triplo degli agenti di polizia penitenziaria in servizio. Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Carcere Pochi Agenti