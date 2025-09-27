Allarme carcere | pochi agenti e troppi detenuti

All’avanguardia nel trattamento dei detenuti, virtuoso per i progetti avviati, ma in affanno. È la casa di reclusione di Bollate. A dirlo è Gennarino De Fazio (nella foto), segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, all’indomani di un sopralluogo con una delegazione di dirigenti nazionali e territoriali del sindacato, all’interno del carcere che si trova alle porte di Milano. "Indubbiamente la casa di reclusione di Milano Bollate rappresenta ancora un modello da imitare nel panorama delle carceri nazionali, sebbene nel corso del tempo per una serie di contingenze abbia subito un ridimensionamento rispetto alle ambizioni inziali - afferma De Fazio -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

