Alla vigilia delle elezioni occhi puntati sulle interferenze russe in Moldavia

27 set 2025

La Moldavia imbocca la settimana più delicata della sua stagione politica con una sirena che rimbomba da Chi?in?u a Bruxelles, quella delle interferenze esterne. Moti e narrazioni Il Cremlino sta costruendo le condizioni per scatenare proteste di piazza, potenzialmente violente, con l’obiettivo di indebolire o perfino rimuovere Maia Sandu all’indomani delle parlamentari del 28 settembre. È un’Euromaidan capovolto, non la spinta spontanea e pro-europea contro un leader filorusso, ma un dispositivo eterodiretto pensato per travolgere una leadership filo-occidentale. E i numeri sembrano anche aiutare la narrazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

