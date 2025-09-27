La Moldavia imbocca la settimana più delicata della sua stagione politica con una sirena che rimbomba da Chi?in?u a Bruxelles, quella delle interferenze esterne. Moti e narrazioni Il Cremlino sta costruendo le condizioni per scatenare proteste di piazza, potenzialmente violente, con l’obiettivo di indebolire o perfino rimuovere Maia Sandu all’indomani delle parlamentari del 28 settembre. È un’Euromaidan capovolto, non la spinta spontanea e pro-europea contro un leader filorusso, ma un dispositivo eterodiretto pensato per travolgere una leadership filo-occidentale. E i numeri sembrano anche aiutare la narrazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Alla vigilia delle elezioni, occhi puntati sulle interferenze russe in Moldavia