Alla scoperta della collezione Primavera Estate 2026 di Elisabetta Franchi manifesto di stile che celebra una donna potente e magnetica
U n nuovo futuro che prende forma tra mura antiche, cariche di mistero. Per la sua collezione Primavera Estate 2026, Elisabetta Franchi ha scelto un luogo speciale a Milano, inaugurando la sua nuova dimora a Palazzo Acerbi, la leggendaria “Casa del Diavolo”. Un luogo dove la storia si trasforma in passerella e dove prende vita un racconto fatto di costanti contrasti, tra luce e ombra, tra mistero e rivelazione. È qui che sfila una donna magnetica, indipendente e sicura di sé, che seduce, guida e domina la scena. Front row Milano Fashion Week PE26. guarda le foto Elisabetta Franchi, fluidità come nuova forma di seduzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: scoperta - collezione
Il #MANN in rete con il territorio! Abbiamo ospitato il Centro La Tenda Educativa Territoriale alla scoperta della collezione Egizia, della Campania Romana e della Collezione Farnese: venticinque bambini e ragazzi tra i 7 e i 13 anni sono stati guidati da Angel Vai su Facebook
Elisabetta Franchi primavera estate 2026: tra luce e ombra - La collezione Elisabetta Franchi primavera estate 2026 esplora contrasti tra luce e ombra, celebrando forza, femminilità e seduzione. Da globestyles.com
La sfilata Moschino in 5 look che sono esercizi di trasformazione del “niente”, dalle gonne di stracci agli abiti-giornale - La Milano Fashion Week di Adrian Appiolaza, con la collezione primavera estate 2026, è una scoperta dello stupore insito nell’ordinario ... Riporta vogue.it