U n nuovo futuro che prende forma tra mura antiche, cariche di mistero. Per la sua collezione Primavera Estate 2026, Elisabetta Franchi ha scelto un luogo speciale a Milano, inaugurando la sua nuova dimora a Palazzo Acerbi, la leggendaria “Casa del Diavolo”. Un luogo dove la storia si trasforma in passerella e dove prende vita un racconto fatto di costanti contrasti, tra luce e ombra, tra mistero e rivelazione. È qui che sfila una donna magnetica, indipendente e sicura di sé, che seduce, guida e domina la scena. Front row Milano Fashion Week PE26. guarda le foto Elisabetta Franchi, fluidità come nuova forma di seduzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alla scoperta della collezione Primavera Estate 2026 di Elisabetta Franchi, manifesto di stile che celebra una donna potente e magnetica