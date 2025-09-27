Alla scoperta dei luoghi della guerra

Ilrestodelcarlino.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’inaspettato successo delle passeggiate organizzate per l’ 80° Anniversario della Liberazione, che hanno visto moltissimi partecipanti di ogni età, il progetto ‘ Nei loro passi ’ dell’ Associazione Senio River 1944 -1945 torna nell’annata commemorativa 20252026 con un intenso programma di “ Battlefield Tour ”: sei appuntamenti domenicali, accessibili a tutti, nell’autunno 2025 in altrettanti luoghi della regione, a cui altri si aggiungeranno nel 2026, perché per comprendere quello che milioni di civili e soldati affrontarono in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, spesso è necessario tornare nei luoghi in cui tutto accadde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alla scoperta dei luoghi della guerra

© Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta dei luoghi della guerra

In questa notizia si parla di: scoperta - luoghi

Tour sui Florio: viaggio storico nel centro di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia

Gran Tour di Ferragosto alla scoperta del gossip e dei luoghi segreti di Perugia

Palermo sotto le stelle: visita guidata serale alla scoperta dei luoghi più iconici della città

scoperta luoghi guerraLA STORIA MARCIANISE. Ritrovata in Trentino la piastrina di un soldato marcianisano caduto durante la Prima Guerra Mondiale - MARCIANISE – Dopo oltre un secolo, riemerge una traccia del sacrificio di un giovane soldato marcianisano nella Grande Guerra. Lo riporta casertace.net

scoperta luoghi guerraDal mito di Qumran al Giubileo: viaggio nei luoghi dei Rotoli - La scoperta dei manoscritti di Qumran nei pressi del Mar Morto rappresenta uno dei capitoli più avvincenti dell’archeologia mondiale, dove il fascino dell’avventura si intreccia alla profondità della ... Secondo formiche.net

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Luoghi Guerra