alla scoperta dei luoghi della guerra

Dopo l’inaspettato successo delle passeggiate organizzate per l’ 80° Anniversario della Liberazione, che hanno visto moltissimi partecipanti di ogni età, il progetto ‘ Nei loro passi ’ dell’ Associazione Senio River 1944 -1945 torna nell’annata commemorativa 20252026 con un intenso programma di “ Battlefield Tour ”: sei appuntamenti domenicali, accessibili a tutti, nell’autunno 2025 in altrettanti luoghi della regione, a cui altri si aggiungeranno nel 2026, perché per comprendere quello che milioni di civili e soldati affrontarono in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, spesso è necessario tornare nei luoghi in cui tutto accadde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

