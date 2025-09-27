Alla ricerca della tomba di Cleopatra | la scoperta di un porto sommerso apre nuovi scenari

Il Cairo, 27 settembre 2025 – Un antico porto sommerso al largo della costa egiziana potrebbe rappresentare un nuovo tassello nella secolare ricerca della tomba perduta di Cleopatra. La scoperta è stata annunciata il 18 settembre dal Ministero del Turismo e delle Antichità d'Egitto e   raccontata nel documentario 'Cleopatra’s Final Secret', prodotto da   National Geographic. Come riporta la Cnn, a individuare il porto nascosto sotto le acque del Mediterraneo, è stato un team guidato da Kathleen Martinez, avvocata diventata archeologa, e Bob Ballard, celebre oceanografo noto per il ritrovamento del Titanic. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

