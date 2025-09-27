Alla ricerca della tomba di Cleopatra | la scoperta di un porto sommerso apre nuovi scenari
Il Cairo, 27 settembre 2025 – Un antico porto sommerso al largo della costa egiziana potrebbe rappresentare un nuovo tassello nella secolare ricerca della tomba perduta di Cleopatra. La scoperta è stata annunciata il 18 settembre dal Ministero del Turismo e delle Antichità d'Egitto e raccontata nel documentario 'Cleopatra’s Final Secret', prodotto da National Geographic. Come riporta la Cnn, a individuare il porto nascosto sotto le acque del Mediterraneo, è stato un team guidato da Kathleen Martinez, avvocata diventata archeologa, e Bob Ballard, celebre oceanografo noto per il ritrovamento del Titanic. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ricerca - tomba
La ricerca della tomba di Cleopatra svela un tesoro inaspettato (ma cosa c’entra il Titanic?)
In questo weekend lungo ho deciso di andare alla ricerca del Sacro Graal e della tomba di Batman. Siete scettici? Entro 48 ore pubblicherò le foto! (Quanto mi piace la “mezza pensione”!) - facebook.com Vai su Facebook
La scoperta di un porto sommerso offre indizi sulla tomba perduta di Cleopatra - Un porto sommerso, scoperto vicino ad Alessandria d’Egitto, potrebbe rivelare indizi sulla la leggendaria tomba di Cleopatra. Secondo artslife.com
Tomba di Cleopatra: la svolta dopo 20 anni - Dopo oltre duemila anni di silenzio, il mistero sulla sepoltura di Cleopatra, l’ultima regina d’Egitto, potrebbe essere vicino a una soluzione. Come scrive veb.it