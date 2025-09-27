Alla Fenice piovono volantini contro Beatrice Venezi | la protesta degli abbonati al concerto

Il “caso Venezi” arriva dentro il Teatro la Fenice. Questa sera, in occasione del concerto sinfonico previsto alle 20 (un evento riservato agli abbonati) i lavoratori hanno organizzato un volantinaggio davanti al Teatro, e prima del concerto è stato letto un messaggio dell'assemblea generale, per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it