Alla biblioteca Bonincontro un autunno di libri relazioni e creatività | il calendario

La biblioteca Bonincontro si prepara a un autunno di libri, relazioni e creatività. Dal 1° ottobre la biblioteca gestita da Chieti Solidale srl per conto del Comune di Chieti, propone un cartellone ricco di eventi, laboratori e attività.Non solo libri, ma anche incontri, giochi e sogni condivisi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Scoprire il mondo del fumetto: open day gratuito e laboratori alla biblioteca “Marilia Bonincontro”

"Il ragazzo e l’airone" di Miyazaki chiude la rassegna Visioni d’estate alla biblioteca Bonincontro

Ieri sera Marilia Bonincontro è stata la protagonista indiscussa nella biblioteca a lei dedicata. E l'abbiamo immaginata tra noi convinti che le parole dette,unite alla straordinaria musica,hanno avuto un'energia tale da parlare ai nostri cuori e all' "infinito". Bibliot Vai su Facebook

