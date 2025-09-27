Alla Bce sono preoccupati | fintech criptovalute e bolle speculative
“La prossima crisi finanziaria?”. Non è l’ultima sparata provocatoria di qualche Nostradamus di turno. Si tratta, invece, del titolo dell’Annual Research Conference della Banca centrale europea recentemente organizzata a Francoforte insieme alla Hoover Institution, un centro americano di studi economici legato alla Stanford University di California. Fa riferimento al nome del presidente Herbert Hoover, colui che volle far fronte alla crisi del 1929 con la disastrosa politica dei dazi. L’apertura di Christine Lagarde. L’evento è stato aperto dalla governatrice della Bce, Christine Lagarde, che ha affermato che le trasformazioni e le nuove tecnologie della finanza possono presentare vecchi rischi anche se in forme differenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: sono - preoccupati
ALLARME IN ITALIA: “Invasione totale sulle spiagge, sono irrefrenabili” I Bagnanti preoccupati se li ritrovano tutti addosso, e per le autorità è ‘EMERGENZA”
Calciomercato Bologna, Lucumi nel mirino di una big inglese. I tifosi rossoblu sono preoccupati
Nico Gonzalez Inter, tifosi preoccupati. Romano fa chiarezza: «Lui è il primo obiettivo, poi ci sono loro due»
Dal vivaio, all'antiquario al parrucchiere sono tutti preoccupati per le vendite in un periodo caldo dell'anno - facebook.com Vai su Facebook
2030, il bagno nel Tevere. Roberto Gualtieri fissa l'obiettivo, i medici sono preoccupati - X Vai su X
Bce, il contante digitale contro lo tsunami delle stablecoin - "La a moneta pubblica sarà piattaforma di innovazione", spiega Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo Bce, che guida il progetto ... Lo riporta huffingtonpost.it
Cipollone (Bce) a Milano Finanza: ecco i benefici dell’euro digitale per cittadini, negozianti e banche. L’intervista integrale - Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo Bce e responsabile del progetto: vogliamo collaborare con gli istituti di credito, non competere con loro. Come scrive milanofinanza.it