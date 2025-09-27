successo di “All of You” su Apple TV+: il film di fantascienza romantico con Brett Goldstein. Il nuovo lungometraggio di fantascienza romantica interpretato da Brett Goldstein sta attirando l’attenzione del pubblico e della critica, conquistando le piattaforme di streaming in modo immediato. La pellicola, intitolata All of You, ha raggiunto la vetta delle classifiche di Apple TV+ appena un giorno dopo la sua uscita, confermando il suo grande impatto sul pubblico. l’andamento della pellicola e il riscontro immediato. All of You si distingue per aver ottenuto un successo rapido e significativo, posizionandosi subito tra i contenuti più visti sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - All of you diventa il film numero uno su Apple TV