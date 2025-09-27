Alice in Borderland stagione 3 | il punteggio di Rotten Tomatoes segna la fine della serie

La terza stagione di Alice in Borderland ha recentemente ottenuto il suo punteggio su Rotten Tomatoes, segnando una svolta significativa per la popolarità dello show. Basata sul manga omonimo, questa serie giapponese di fantascienza narra le vicende di cittadini intrappolati in una Tokyo alternativa, dove sono costretti a partecipare a giochi sadici e pericolosi. valutazione critica e andamento delle stagioni. Dal suo debutto nel 2020, Alice in Borderland ha ricevuto un ampio consenso da parte del pubblico e della critica, spesso paragonato a produzioni come Squid Game. La serie si distingue per un cast eterogeneo di personaggi complessi e imperfetti, che contribuiscono alla sua attrattiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

