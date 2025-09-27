Alice in Borderland stagione 3 | il punteggio di Rotten Tomatoes segna la fine della serie

Jumptheshark.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza stagione di Alice in Borderland ha recentemente ottenuto il suo punteggio su Rotten Tomatoes, segnando una svolta significativa per la popolarità dello show. Basata sul manga omonimo, questa serie giapponese di fantascienza narra le vicende di cittadini intrappolati in una Tokyo alternativa, dove sono costretti a partecipare a giochi sadici e pericolosi. valutazione critica e andamento delle stagioni. Dal suo debutto nel 2020, Alice in Borderland ha ricevuto un ampio consenso da parte del pubblico e della critica, spesso paragonato a produzioni come Squid Game. La serie si distingue per un cast eterogeneo di personaggi complessi e imperfetti, che contribuiscono alla sua attrattiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

alice in borderland stagione 3 il punteggio di rotten tomatoes segna la fine della serie

© Jumptheshark.it - Alice in Borderland stagione 3: il punteggio di Rotten Tomatoes segna la fine della serie

In questa notizia si parla di: alice - borderland

Novità su alice in borderland stagione 3: ecco cosa sappiamo

Alice in Borderland | Data e teaser trailer dalla stagione 3

Alice in Borderland 3: ecco il trailer in italiano!

alice borderland stagione 3Alice in BorderlandStagione 3: la spiegazione del finale del film - Scopri come finisce la stagione 3 Alice in Borderland leggendo qui la descrizione del suo finale e di come anticipa la stagione 4. Si legge su cinefilos.it

alice borderland stagione 3La terza stagione di Alice in Borderland è quello di cui avevamo disperatamente bisogno dopo la débâcle di Squid Game - Nessuno la voleva, eppure l'hanno fatta lo stesso: i nuovi episodi su Netflix della serie survival giapponese ci mettono un po' a ingranare ma poi regalano allo spettatore tutto quello che non è riusc ... wired.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Alice Borderland Stagione 3