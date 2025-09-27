Alia a confronto con i cittadini Le risposte alle tante domande
PISTOIA Dal 6 ottobre anche il territorio collinare del Comune di Pistoia adotterà in pieno la raccolta porta a porta dei rifiuti. Per questo nelle ultime settimane in diverse frazioni pistoiesi si sono tenute delle assemblee pubbliche per spiegare come sarà organizzato il servizio. L’ultima di queste iniziative si è svolta mercoledì 24 settembre al Circolo Arci di Le Grazie, dove i cittadini, non proprio entusiasti delle novità, hanno incontrato l’assessore all’Ambiente Gabriele Sgueglia e rappresentanti di Alia. "In questi incontri ci sono persone che sono favorevoli e altre che hanno dubbi o perplessità - spiega in apertura di assemblea la responsabile customer care di Alia Linda Mori - Siamo consapevoli che il passaggio da un sistema all’altro può essere un po’ straniante ma dove il porta a porta è stato attivato la qualità del riciclo è aumentata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
