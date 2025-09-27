Alfa Romeo Giulia Sprint Gta 1.600 Gruppo 2 | in pista con l' auto che quest' anno spegne 60 candeline
La Giulia Sprint Gta 1600 Gruppo 2 è uno dei modelli più iconici nella storia delle auto sportive di Alfa Romeo. Il restauro completo e la preparazione di questa vettura per la prova in pista sono stati messi a punto da Alfa Delta. Abbiamo seguito così tutti i passaggi che hanno portato alla guida vera e propria dell'auto, che spegne quest'anno 60 candeline. In origine, sulla vettura nata nel 1965, un motore bialbero da 1.570 cc in grado di erogare 115 Cv. Dopo la rielaborazione di Alfa Delta la cilindrata è salita a 1.598 cc e la potenza massima a 180 Cv. Qui il video della prova di quest'auto speciale, che abbiamo potuto testare sul Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, in provincia di Pavia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: alfa - romeo
Nuova Alfa Romeo 6C: la sportiva per cambiare rotta
Nuova Alfa Romeo Mito: se tornasse farebbe bene al brand
Non si ferma all'alt dei carabinieri, fugge a bordo di un'Alfa Romeo ma si schianta contro un albero: 23enne muore nella corsa in ospedale
Alfa Romeo Giulia GT - X Vai su X
Alfa Romeo Junior ora tua da 149€ e anticipo ZERO grazie agli incentivi statali!? Il nuovo suv compatto del biscione ora a prezzi mai visti!? ? Scopri di più qui: https://www.stellantisandyou.com/it/forms/alfa-romeo-junior-da-149eur-1336? ? Oppure vieni a p - facebook.com Vai su Facebook
Alfa Romeo aggiunge il nuovo allestimento Sprint alla Giulia in Giappone - Stellantis Japan aggiungerà un nuovo allestimento, Sprint, alla berlina sportiva Alfa Romeo Giulia e la distribuirà presso i concessionari autorizzati Alfa Romeo in tutto il Paese a partire da giovedì ... Lo riporta clubalfa.it
Alfa Romeo, Giulia e Stelvio Sprint 110 inedite per la Francia - Il propulsore unico sarà invece l’unità diesel da 2,2 litri e 190 cavalli di potenza dotato del cambio automatico a otto ... Si legge su tomshw.it