La Giulia Sprint Gta 1600 Gruppo 2 è uno dei modelli più iconici nella storia delle auto sportive di Alfa Romeo. Il restauro completo e la preparazione di questa vettura per la prova in pista sono stati messi a punto da Alfa Delta. Abbiamo seguito così tutti i passaggi che hanno portato alla guida vera e propria dell'auto, che spegne quest'anno 60 candeline. In origine, sulla vettura nata nel 1965, un motore bialbero da 1.570 cc in grado di erogare 115 Cv. Dopo la rielaborazione di Alfa Delta la cilindrata è salita a 1.598 cc e la potenza massima a 180 Cv. Qui il video della prova di quest'auto speciale, che abbiamo potuto testare sul Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, in provincia di Pavia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alfa Romeo Giulia Sprint Gta 1.600 Gruppo 2: in pista con l'auto che quest'anno spegne 60 candeline