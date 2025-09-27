Alessandro Cattelan parole velenose contro Fabio Fazio | Lui il più buono di tutti? E svela un incontro avvenuto in Spagna

A pochi mesi dall’addio alla Rai, Alessandro Cattelan si divide oggi fra nuove opportunità televisive — con un occhio rivolto a Mediaset — e il ritorno a una sua grande passione: il palco teatrale. Nel frattempo, resta volto di punta di Italia’s Got Talent, in qualità di giudice. A far discutere. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: alessandro - cattelan

Alessandro Cattelan lascia la Rai e passa a Mediaset: cosa condurrà nella nuova avventura?

Italia’s Got Talent torna su Disney con Alessandro Cattelan come giudice

Alessandro Cattelan: l’unico Jimmy Fallon della tv italiana

“Sto sul ca**o a un sacco di persone, risulto antipatico al più buono di tutti: Fazio. Sanremo? Le mestruazioni della tv”: Alessandro Cattelan ironia e show a Milano - IL RACCONTO @FQMagazineit @Gabriscorso https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/26/sto-sul-ca - X Vai su X

È tornato Italia’s Got Talent e Frank Matano, al suo nono anno da giurato, è passato a salutare Alessandro Cattelan a Catteland. Dopo l’intervista, abbiamo chiesto a Frank Matano di ricreare un video postato recentemente sul suo profilo Instagram in cui, dopo - facebook.com Vai su Facebook

Alessandro Cattelan a Italia's Got Talent: «In Rai è stata un'ottima esperienza ma si è chiusa. Ora sto vivendo un sogno» - La grande novità di Italia’s Got Talent, che debutterà in esclusiva il prossimo 5 settembre su Disney+, si chiama Alessandro Cattelan. Da ilmessaggero.it