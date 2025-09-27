Alcaraz ok dopo l' infortunio | batte Bergs in due set ed è ai quarti a Tokyo

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo spavento per la distorsione a una caviglia nel match contro Baez il n. 1 del mondo torna in campo e supera l’ostacolo belga in un’ora e 20 minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

