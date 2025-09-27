Alcaraz la volée in tuffo è una sentenza | Bergs non può difendersi

Negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Tokyo, il numero uno del mondo non le manda a dire: il match contro Bergs si chiude in un'ora e diciannove minuti con il punteggio di 6-4 6-3 per Alcaraz, che ora attende ai quarti l'americano Nakashima. Tutto risolto dunque per lo spagnolo, che sembra essersi già ripreso dall'infortunio alla caviglia riportato durante la partita contro Baez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

