Alcaraz infortunio superato? Carlos si allena a Tokyo
(Adnkronos) – Come sta Carlos Alcaraz dopo l'infortunio? È questa la domanda che tiene in ansia i tifosi del tennista spagnolo e tutti gli appassionati di tennis. Oggi, sabato 27 settembre, il nuovo numero uno del mondo, che ha sorpassato Jannik Sinner in testa al ranking Atp grazie al trionfo degli Us Open, dovrebbe scendere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: alcaraz - infortunio
Alcaraz, medical time out contro Darderi: infortunio per Carlos?
Sinner e l’incubo dell’infortunio nella finale con Alcaraz. Cos’è accaduto agli addominali del campione
Alcaraz, infortunio a Tokyo? Carlos si ferma nel match contro Baez, cos’è successo
Alcaraz, infortunio alla caviglia all'Atp Tokyo: niente allenamento pre Bergs. FOTO | Sky Sport @AndreaPecchia1 @MercRF @Barbaga3Gaetano @Deiana_Luca9 @LoStregattoo @musettina @eleonora_aloise - X Vai su X
Alcaraz vince nonostante l'infortunio! Dopo alcuni minuti di tensione, il numero uno del mondo chiude i conti con Baez in due set giocando anche sopra il dolore alla caviglia. Nel corso del primo set (sul 2-2) il vincitore degli ultimi US Open ha appoggiato - facebook.com Vai su Facebook
Alcaraz, infortunio superato? Carlos tra i campi di Tokyo - È questa la domanda che tiene in ansia i tifosi del tennista spagnolo e tutti gli appassionati di tennis. Lo riporta msn.com
Alcaraz, infortunio all'Atp Tokyo 2025: salta allenamento. Le condizioni - Secondo quanto riportato da Marca, Alcaraz sente ancora dolore alla caviglia sinistra e ha scelto di non allenarsi alla vigilia del match di secondo turno contro Bergs, in programma sabato (attorno ... Segnala sport.sky.it