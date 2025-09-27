Albania trovato morto imprenditore italiano | ucciso a colpi di pistola

(Adnkronos) – Nella mattina di oggi il consolato generale d'Italia a Valona è stato informato dalle autorità locali della morte per un colpo d'arma da fuoco di Edoardo Sarchi, imprenditore di 44 anni originario di Cunardo, in provincia di Varese, proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana. E' quanto si apprende da fonti della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

