Albania trovato morto imprenditore italiano | ucciso a colpi di pistola

Periodicodaily.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nella mattina di oggi il consolato generale d'Italia a Valona è stato informato dalle autorità locali della morte per un colpo d'arma da fuoco di Edoardo Sarchi, imprenditore di 44 anni originario di Cunardo, in provincia di Varese, proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana. E' quanto si apprende da fonti della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: albania - trovato

Ermal Meta e il viaggio dall'Albania: "Italiani bella gente, mi sono trovato subito a casa" | FOTO e VIDEO

?Edoardo Sarchi, chi è il 44enne italiano ucciso a colpi di pistola in Albania: l'imprenditore trovato morto sul ciglio della strada

albania trovato morto imprenditoreEdoardo Sarchi, chi è il 44enne italiano ucciso a colpi di pistola in Albania: trovato morto sul ciglio della strada - Edoardo Sarchi, imprenditore italiano di 44 anni, è stato trovato morto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 settembre. Secondo msn.com

albania trovato morto imprenditore“Massacrato a colpi di pistola”. L’imprenditore italiano trovato così, la scoperta shock - Un uomo, un imprenditore italiano, è stato trovato morto in circostanze tragiche e violente ... Lo riporta thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Albania Trovato Morto Imprenditore