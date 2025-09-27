Albania morto imprenditore italiano di 44 anni | la Farnesina segue il caso
Nella mattina di sabato il consolato generale d’Italia a Valona è stato informato dalle autorità albanesi del decesso per colpo d’arma da fuoco di Edoardo Sarchi, imprenditore di 44 anni originario di Cunardo, in provincia di Varese, proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana. Lo si apprende da fonti della Farnesina. Il fatto è avvenuto nel villaggio di Salari, nei pressi della cittadina di Tepelena, situata nell’entroterra di Valona. Fin dalla prima segnalazione l’ambasciata d’Italia a Tirana e il consolato generale a Valona sono rimasti, in stretto raccordo con la Farnesina, in contatto costante con i familiari del connazionale seguendo il caso con la massima attenzione per accertare i contorni della vicenda e per prestare ogni possibile assistenza di natura consolare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: albania - morto
Albania, emergenza incendi, almeno un morto
?Edoardo Sarchi, chi è il 44enne italiano ucciso a colpi di pistola in Albania: l'imprenditore trovato morto sul ciglio della strada
Albania, trovato morto imprenditore italiano: ucciso a colpi di pistola
Albania, imprenditore Edoardo Sarchi trovato morto a Tepelena: ucciso a colpi di pistola - X Vai su X
Si chiamava Valjero Maksuti ed era nato in Albania il 5 febbraio 2007, il giovane morto all'alba di oggi a Bologna in un incidente stradale avvenuto in via Murri. Il giovane era insieme ad un connazionale di 19 anni, a bordo di un'auto risultata rubata. I due raga - facebook.com Vai su Facebook
Albania, morto imprenditore italiano di 44 anni: la Farnesina segue il caso - Nella mattina di sabato il consolato generale d'Italia a Valona è stato informato dalle autorità albanesi del decesso per colpo d'arma da fuoco di Edoardo ... Da lapresse.it
Tragedia in Albania, Edoardo Sarchi trovato morto: chi era l’imprenditore italiano - Tragedia in Albania: il 44enne italiano, Edoardo Sarchi, trovato morto in circostanze misteriose. Lo riporta notizie.it