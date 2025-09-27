Albania imprenditore italiano trovato morto | sul corpo segni di arma da fuoco

Le autorità albanesi mantengono il massimo riservo sulle indagini. Si cerca di capire se il 44enne fosse solo al momento della morte o se si trovasse in zona accompagnato da qualcuno. Per questo gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli spostamenti dell'uomo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

