GARLASCO (Pavia) A distanza di poco più di quattro mesi, per la seconda volta è stato svegliato da perquisizioni disposte dall’autorità giudiziaria. Già lo scorso 14 maggio, i carabinieri di Milano avevano bussato all’alba a casa di Andrea Sempio, unico indagato nell’inchiesta riaperta dalla Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Proprio in quelle perquisizioni, effettuate in contemporanea a casa dei genitori e di due amici (non indagati), è emerso l’appunto manoscritto che la Procura di Brescia cita nel decreto di perquisizione che è stato eseguito ieri nei confronti di 9 persone (l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, unico indagato, due ex carabinieri, Sempio, i due genitori e tre zii paterni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Alba di indagini. Seconda volta in quattro mesi