2025-09-27 01:40:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Maiorca E Alavés Si affrontano in una parte corrispondente al Giorno 7 Di Laliga EA Sports. L’incontro è contestato questo Sabato 27 settembre A 18.30 ore in esso Estadi Maiorca sono Moix. Le due squadre affrontano il duello in una situazione diversa. IL Baleari Sono sopraffatto per la necessità e Babazorros molto di più sollevato. Quelli di Devastare Anche Non hanno vinto Finora va da Laliga arrivano con urgenze e con l’obbligo di iniziare ad aggiungere tre per tre in campionato dopo la raccolta Due pareggi e quattro perdite In questo inizio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Alavés: programma e dove vedere oggi in TV e canale della Laliga EA Sports