Al via lunedì 29 settembre la nuova edizione del Grande Fratello | tutte le novità

Grande Fratello, lunedì 29 settembre al via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del reality show tra novità assolute e tante sorprese. Lunedì 29 settembre inizia in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di “ Grande Fratello ” tra novità assolute e tante sorprese. La conduzione del reality show è affidata a Simona Ventura. La conduttrice arriva, per la prima volta, alla guida del reality prodotto da Endemol Shine Italy, lo fa in un’edizione speciale che celebra i 25 anni del format in Italia e rimette al centro le storie autentiche. In studio, con la conduttrice, ci sarà un panel di ex gieffini composto da Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi che porteranno la loro voce, il loro sguardo e la loro sensibilità a sostegno dei nuovi concorrenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

