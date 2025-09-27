Al via la seconda edizione del Fenice Festival

Napolitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il Fenice Festival, alla sua seconda edizione, con un programma ricco di eventi che celebra la grandezza culturale di Napoli in un viaggio attraverso i secoli, dal Viceregno spagnolo alla Rivoluzione del 1799, in occasione dei 2500 anni di Partenope.Il Fenice Festival è promosso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: seconda - edizione

«Imbarchi Festival» al via la seconda edizione

Tartufo, cotoletta, zucca e cappellaccio: al via la seconda edizione di 'Sagre in festa'

Ferragosto a Groppallo, festa nell’aia antica con la seconda edizione di Serata in corte

via seconda edizione feniceFenice Festival 2025: torna la seconda edizione tutta al femminile - Torna il Fenice Festival, alla sua seconda edizione, con un programma ricco di eventi che celebra la grandezza culturale di Napoli in un viaggio attraverso i secoli, dal Viceregno ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Via Seconda Edizione Fenice