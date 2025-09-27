Al via il festival RestArt | un’esplosione di colori tra Marconi e Ortignola

Imola, 27 settembre 2025 – Al via ieri, con una vera esplosione di colori, il RestArt Festival, che alla sua dodicesima edizione conferma la capacità di trasformare angoli dimenticati della città in gallerie d’arte a cielo aperto. Per tre giorni il nuovo sottopasso Marconi-Ortignola diventa il cuore pulsante dell’iniziativa: 23 artisti italiani sono all’opera per restituire bellezza, identità e nuove visioni a uno spazio finora grigio e anonimo. imola restart graffiti sottopasso Orticola Il tema scelto per il 2025 è ‘MultiCroma’, un inno alla forza del colore come linguaggio universale e strumento di connessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

