Al via Doniamoci Fundraising Dinner VIII Edizione

L’ottava edizione del “Doniamoci Fundraising Dinner”, in programma il prossimo 6 ottobre, al Parco Botanico Radicepura di Giarre, a partire dalle 19.30 quest’anno sosterrà i progetti “Gianni Mastella Starting Grant GMSG#12025” della Fondazione Italiana Fibrosi Cistica per ricercatori e ricercatrici under 40, incentrato sulla ricerca di approcci non convenzionali, in particolare finalizzato a progettare acidi peptidonucleici per bloccare geni essenziali ai batteri e creare nuove terapie antimicrobiche; e il progetto “Case LIFC”, della Lega Italiana Fibrosi Cistica comitato di Catania, create per offrire supporto ai pazienti in attesa di trapianti o trasferimenti, alleviando le difficoltà logistiche e la solitudine. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it