Al via con ' Giacomino' la Festa del Rione Tranvai Buratella e torna in funzione lo storico orologio
Ha preso ufficialmente il via ieri sera la Festa del Rione Tranvai Buratella, appuntamento amato dai cittadini meldolesi e ormai parte integrante della storia della città. L’edizione 2025 si è aperta con un momento particolarmente significativo: l’inaugurazione dello storico orologio di Piazza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
