Al via con ' Giacomino' la Festa del Rione Tranvai Buratella e torna in funzione lo storico orologio

Forlitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha preso ufficialmente il via ieri sera la Festa del Rione Tranvai Buratella, appuntamento amato dai cittadini meldolesi e ormai parte integrante della storia della città. L’edizione 2025 si è aperta con un momento particolarmente significativo: l’inaugurazione dello storico orologio di Piazza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giacomino - festa

via giacomino festa rioneMeldola, alla Festa del Rione Tranvai Buratella riecco lo storico orologio - A Meldola ha preso ufficialmente il via ieri sera la Festa del Rione Tranvai Buratella, appuntamento amatissimo dai cittadini meldolesi e ormai parte ... corriereromagna.it scrive

Festa del Rione Tranvai Buratella. Cena, mercatino e spettacoli - Torna a Meldola dal 26 al 28 settembre la Festa del Rione Tranvai Buratella in piazza Saffi promossa dal Rione, dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Via Giacomino Festa Rione