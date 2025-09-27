Al Ventidio c’è ‘Avanguardia Pura’ | | Stop al dover sempre primeggiare
Dopo il travolgente successo delle date invernali dello spettacolo ‘ Avanguardia Pura ’, prodotto da Vivo Concerti, che ha conquistato il pubblico con sold out in tutta Italia, Camilla Bonardi in arte Camihawke e Guglielmo Scilla sono pronti a tornare sul palco. Mercoledì 1° ottobre alle 21 saranno infatti al Teatro Ventidio Basso in uno show dove stravolgono gli schemi e reinventano il modo di far ridere. Sul palco sperimentano, giocano con le aspettative e dimostrano che il cambiamento può essere la chiave dell’ironia. Sono stati proprio Camilla e Guglielmo a presentare lo spettacolo che porteranno in scena al Ventidio mercoledì prossimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ventidio - avanguardia
Manca meno di una settimana al ritorno nei teatri di Camilla Boniardi & Guglielmo Scilla con il loro incredibile spettacolo AVANGUARDIA PURA! Vietato mancare *Calendario 1 OTTOBRE – TEATRO VENTIDIO BASSO – ASCOLI PICENO 2 OTTOBRE – TEA - facebook.com Vai su Facebook