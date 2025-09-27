Al teatro Cilea al via il congresso distrettuale 108 YA del Lions

Il sindaco metropolitano e di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, è intervenuto ai lavori di apertura del congresso distrettuale 108 YA del Lions che raggruppa gli iscritti di Calabria, Campania e Basilicata, che si sta svolgendo al Teatro Francesco Cilea. "Siamo molto contenti di poter ospitare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: teatro - cilea

Teatro Cilea di Reggio Calabria a restyling con un contributo di 500 mila euro

Cavalleria Rusticana domani in scena con l'Orchestra del Teatro Cilea, Tirotta: "Felice di riportare l'opera lirica all'Arena"

Il Malato Immaginario: al Cilea teatro e solidarietà

https://www.cultandsocial.it/il-malato-immaginario-al-cilea-teatro-e-solidarieta-per-il-debutto-alla-regia-di-salvo-ficarra/ Vai su Facebook

Reggio Calabria, congresso di Magistratura democratica: spari davanti al teatro - Un uomo ha sparato in aria due colpi di pistola calibro 7,65 davanti al teatro Cilea di Reggio Calabria, dove è in corso il congresso di Magistratura Democratica al quale oggi sta assistendo il ... Secondo repubblica.it