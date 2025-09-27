Al Rimini serve sempre un miracolo | La sfida è anzitutto con noi stessi

Rosa corta, anzi cortissima. E i tanti impegni ravvicinati non aiutano. Il Rimini oggi arriva in casa del Pineto con il fiatone, oltre che con qualche cerotto in più. Questo Filippo D'Alesio lo sa benissimo e allora anche il suo granitico ottimismo inizia un po' a fare qualche crepa. "Se con Forlì o Guidonia avevamo ben chiaro quello che potesse essere lo spartito – dice l'allenatore del Rimini – col Pineto bisognerà saperlo interpretare. Quindi ci aspetta una partita di grande lettura e maturità. Stiamo cercando di lavorare anche su questi aspetti, ma non nego che il tempo per lavorare è minimo.

Rimini ancora in trasferta, l'avversario è il Pineto. D'Alesio: "Serve una partita di grande maturità" - Seconda trasferta di fila per il Rimini, chiamato a riscattare sabato alle 17:30 in casa del Pineto il ko incassato martedì allo scadere contro il Guidonia. Secondo riminitoday.it

