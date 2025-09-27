Al monastero di santa Rosa 22mila 500 euro in tre anni
Al monastero delle Clarisse di santa Rosa 22mila 500 euro dal Comune di Viterbo in tre anni. È stato stanziato un contributo annuale di 7mila 500 euro per il triennio 2025-2027, destinato a garantire la fruizione del complesso monastico e a sostenere la conservazione delle tradizioni culturali. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: monastero - santa
Ex monastero di Santa Clara: dopo 5 anni di stop riprendono i lavori di recupero
"Zero spreco 100% creatività": concorso per giovani grafici all'ex Monastero Santa Chiara
Nel monastero di San Biagio e Montepaolo si celebra Santa Chiara d’Assisi
Appuntamento sabato 4 ottobre 2025 al Monastero di Santa Maria del Lavello - facebook.com Vai su Facebook
Monastero Santa Rosa Hotel & Spa - Oasi di relax a picco sul mareIl prossimo 12 maggio aprirà al pubblico a Conca dei Marini, nel meraviglioso contesto della costiera amalfitana, il Monastero Santa Rosa Hotel & Spa. Come scrive luxgallery.it
Spa Monastero Santa Rosa - All'interno del Monastero Santa Rosa, hotel 5 stelle lusso affacciato sul Golfo di Salerno, c'è un segreto. Scrive vogue.it