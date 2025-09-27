Al monastero di santa Rosa 22mila 500 euro in tre anni

Viterbotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al monastero delle Clarisse di santa Rosa 22mila 500 euro dal Comune di Viterbo in tre anni. È stato stanziato un contributo annuale di 7mila 500 euro per il triennio 2025-2027, destinato a garantire la fruizione del complesso monastico e a sostenere la conservazione delle tradizioni culturali. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

