Al Mariani ’Palestine Island’ Sarà premiato il miglior corto
La penultima giornata del Soundscreen Film Festival ospita al cinema Mariani di Ravenna la proiezione degli ultimi due titoli del Concorso Internazionale per Lungometraggi. Alle 18 sullo schermo un film in anteprima europea, From Abdul to Leila, racconto autobiografico di Leïla Albayaty, artista francese di origine irachena che dopo anni di esilio si riavvicina al padre dissidente politico; alle 20.30 Quale Allegria di Francesco Frisari, divertente e disperato memoir sulla disabilità di Massimo, che il nipote (l’autore) da bambino credeva essere Lucio Dalla (Il regista Francesco Frisari sarà presente in sala). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
