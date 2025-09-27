Akragas si riparte | il debutto all' Esseneto contro il Pro Ragusa
Tutto pronto per l’esordio dell’Akragas nel girone D di Promozione. La nuova era biancazzurra targata Salvatore La Porta prende il via domani alle 16 allo stadio Esseneto contro il Pro Ragusa.Alla vigilia hanno parlato mister Seby Catania e il difensore Alexandro Noto. L’allenatore conosce bene. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
L’Akragas riparte dalla Promozione, il presidente La Porta: "Sogniamo uno stadio pieno e la gente che ci dà forza"
