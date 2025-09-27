Akanji a Sky Sport | All’Inter mi trovo bene ora pensiamo solo al Cagliari

Akanji a Sky Sport, le parole del difensore svizzero nel prepartita della sfida di Serie A: «All’Inter mi trovo bene, ora pensiamo solo al Cagliari». È Manuel Akanji, difensore centrale svizzero classe 1995, a presentarsi davanti ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio di Cagliari-Inter, match valido per la quinta giornata di Serie A. L’ex Manchester City, approdato in nerazzurro in estate, ha raccontato le proprie sensazioni sul percorso della squadra e sugli obiettivi stagionali. L’INSERIMENTO ALL’INTER – «È bello essere in questa squadra, mi trovo bene con l’allenatore e lo staff che mi hanno aiutato molto. 🔗 Leggi su Internews24.com

