Akanji a Inter TV | Sto bene voglio ripagare la fiducia di Chivu Oggi spero di fare questo!

Akanji a Inter TV, le parole del difensore svizzero prima della sfida di Cagliari contro i rossoblù: «Sto bene, voglio ripagare la fiducia di Chivu». Meno di un’ora al calcio d’inizio di Cagliari-Inter e a parlare ai microfoni di Inter TV è stato Manuel Akanji, difensore centrale svizzero classe 1995, arrivato in estate per rinforzare il reparto arretrato nerazzurro. L’ex Manchester City si è presentato con grande determinazione, pronto a dare il proprio contributo in una gara che si annuncia complessa contro la squadra di Fabio Pisacane. LE SENSAZIONI PRIMA DEL MATCH – «Mi sento molto bene, voglio ripagare la fiducia che mi dà l’allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji a Inter TV: «Sto bene, voglio ripagare la fiducia di Chivu. Oggi spero di fare questo!»

In questa notizia si parla di: akanji - inter

