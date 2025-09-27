Akanji a Dazn | Serve vincere siamo concentrati Mi trovo bene all’Inter cerco di migliorare questo

Akanji a Dazn, le parole del difensore svizzero prima della sfida con il Cagliari: «Mi trovo bene all’Inter, cerco di migliorare questo». Manuel Akanji, difensore centrale svizzero classe 1995 arrivato all’ Inter dal Manchester City nell’ultima sessione di mercato, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Cagliari -Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. L’ex giocatore dei Citizens, subito titolare con Cristian Chivu, ha fatto il punto sia sulle sensazioni legate al match sia sul suo inserimento in nerazzurro. SULLA PARTITA – «Non sarà facile questa sera, l’avversario è valido e gioca nel suo stadio. 🔗 Leggi su Internews24.com

