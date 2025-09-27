aiuto alle fasce deboli tornano contributi affitto e agevolazioni per la tari

Canoni di locazione e tassa sui rifiuti: il comune di Camaiore continua a sostenere le fasce più deboli della popolazione attraverso l’erogazione di contributi per coprire, del tutto o in parte, le spese da sostenere da parte dei nuclei familiari economicamente più in difficoltà. Torna il contributo in conto affitto, del quale, da ormai due anni, Camaiore ha deciso di farsi carico dopo la decisione del Governo nazionale di tagliare fondi per questo fondamentale sostegno sociale. La Giunta ha deliberato, per il terzo anno di fila, questo cruciale intervento di sostegno all’abitare, conscia che i soli Comuni potranno aiutare le fasce deboli della cittadinanza dopo il dietrofront del Governo che ha rischiato di lasciare e loro stesse oltre 100 famiglie nel solo territorio camaiorese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

